今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『力が欲しいか？TTRPGいすきすむち第1話』というまにむさんの動画です。﻿力が欲しいか？TTRPGいすきすむち第1話ニコニコ動画に投稿されたTRPG【※】動画として累計1000万再生を超える人気シリーズ『実はめっちゃ面白いクトゥルフ神話TRPG』の作者であるまにむさんが、新作を公開しました。【※】TRPG（テーブルトーク・ロールプレイングゲーム）サイコロなどを用いて行