ソフトバンクは27日、村田賢一投手（24）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。福岡市のみずほペイペイドームで通告を受け「話が急だったので整理ができていないので持ち帰って整理したい。育成の競争は直に見てきた。支配下を目指してやっていかないといけないところは見ているので、ここじゃないところで野球を続けたいというのは選択肢として考えている。思うようにいかなかったのは1番。プロの厳しさ実感した。野球