ソフトバンクは27日、川口冬弥投手（26）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。福岡市のみずほペイペイドームで通告を受け「自分のこういう状態で打診してもらったことに感謝。自分にどういう選択肢があるのか整理ついてない状態。なかなか1軍で投げることが少なかったので、仕方がない。1軍で投げる目標持って入って来て、その中で自分の課題とかみつかりながらの1年。NPBの世界で活躍して日本シリーズで投げたいと思っ