三重県で10月27日、スポーツ界で問題となっているアスリートへの盗撮行為を「性暴力」と位置づけ、所属チームなどに対策を求める条例が施行されました。三重県の「性暴力の根絶をめざす条例」は、性犯罪やセクハラに加え、学校やスポーツ施設などで同意なく性的な意図でアスリートを盗撮する行為を、性暴力と位置づけています。県によると、「アスリートの盗撮」について明記した条例は