海上自衛隊第1航空群司令部（鹿児島県鹿屋市）は27日、鹿屋市内の駐車場で自家用車を酒気帯び運転して物損事故を起こしたとして、第1航空修理隊の30代の防衛技官を停職4カ月の懲戒処分としたと発表した。司令部によると、技官は3月22日午前1時15分ごろ、酒気を帯びた状態で車を運転し、別の車両に接触した。市内の飲食店で酒を飲んだ後、水を飲み休憩を取って運転して帰ろうとしたという。第1航空修理隊司令の塚田政嘉1等海