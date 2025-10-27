TBSは26日、同局系『SASUKE2025』の本番収録中に、チョコレートプラネット・長田庄平（45）が、左足甲の剥離骨折の負傷をしたと伝えた。同日、長田も自身のXを更新し、状況を伝えた。【写真】先月にはバリカンを手に謝罪…丸刈りとなったチョコプラ長田&松尾同局は「10月26日(日)9:00頃、神奈川県青葉区 緑山スタジオ敷地内のオープンセットにおいてSASUKEの番組収録を行っておりました所、長田庄平さんが1stステージ挑戦