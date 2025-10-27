新潟県教育委員会は、職務上関係ある女性と飲食店で飲食した際、店内や店外などでホテルに誘ったり、体を触ったりしたとして中越地方の高校に勤務する校長の男性を停職6カ月の懲戒処分にしたと発表しました。 停職6カ月の懲戒処分となったのは、中越地方の高校に勤務する校長の男性(50代)です。校長は25年8月、職務上関係のある女性と飲食店で飲食した際、店内や店外、帰宅途中のタクシーの中で女性をホテルに誘ったり、体