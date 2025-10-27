パトロール中に歩道へ乗り上げ衝突東京・江戸川区の住宅街で24日午前6時20分頃、カメラが捉えたのは歩道に乗り上げ、マンションの植え込みに突っ込んだパトカーだ。フロント部分は柵にめり込み、ぐにゃりと変形している。警察官の運転操作の誤りが原因か近くの住民：ガシャンと音が聞こえて外を見たら事故が起きていた。当時、パトカーはパトロール中だった。警察官：事故を起こしてしまいました。警視庁によると原因は運転操作の