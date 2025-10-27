FNNは、10月21日の高市政権発足後初めての世論調査を、10月25日、26日の週末に実施しました。内閣の支持率は75.4パーセントで、石破内閣だった9月の調査と比べて2倍に跳ね上がりました。【問1】 高市内閣を支持するか支持しないか。（カッコ内は石破内閣だった先月の調査）支持する75.4%（37.9%）支持しない19.1%（56.0%）【問2-1】 高市内閣を支持する理由（問1で「支持する」と答えた人への質問）高市総理の人柄が信