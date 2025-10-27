20th Centuryの井ノ原快彦（49）が、26日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。タレント活動を再開した現在の心境を話した。STARTO ENTERTAINMENTの取締役を6月に退任し、その後はタレント活動に専念している。MCの山崎育三郎（39）に「（取締役を退任して）生活は変わりましたか？」と質問されると「変わったかもしれませんね。気持ちが変わったかもしれませんね」。そして「裏方さんの素晴らしさとい