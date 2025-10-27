女優の大野いとが２６日までに自身のインスタグラムを更新し、近影を公開した。インスタグラムに「秋コーデ」とつづり、ブラウンのニットにベージュのパンツを合わせた秋らしい色味のコーディネートを披露した。この投稿にファンからは「素敵です」「かっこ良くて美しいです」「魅力的すぎて見惚れちゃいます」「むちゃくちゃ綺麗です」「可愛いいとちゃん」「ずっと憧れすぎます」「とてつもなく美しい」「爆美女！！！」