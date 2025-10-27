世界ダーツ連盟（ＷＤＦ）が主催するダーツのトーナメント「ＷＤＦワールドカップ２０２５」が先日、韓国・高陽（コヤン）市で開催され、日本男子チームが日本どころかアジアとして初めて総合優勝した。歴史あるトロフィーが初めて日本に渡った。その優勝メンバーが東京・江東区の東京スポーツ新聞社を訪れた。ＷＤＦは１９７５年に設立され、Ｗ杯は２年ごとに開催されている。ダーツはイングランド、ウェールズ、オランダなど