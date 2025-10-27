オンライン賭博サイトの「ＢＥＴＭＧＭ」は２６日（日本時間２７日）にワールドシリーズ第２戦終了時点のＭＶＰオッズを発表した。１位はドジャースの大谷翔平投手（３１）で＋１７０で、２位はブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ内野手（２６）は＋５００で開幕前から不動だ。２人ともリーグ優勝決定シリーズでＭＶＰに輝いていることが人気の理由だろう。しかし、２５日（同２６日）の第２戦に先発し、９回を４安打１失点