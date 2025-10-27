巨人から育成ドラフト２位で指名された立正大の林燦（はやし・きら）投手が２７日、同大学の熊谷キャンパスで、巨人の榑松スカウトディレクターと担当の大場スカウトから指名あいさつを受けた。「やっとプロのスタートラインに立てた実感が湧いた。指導者をはじめ、周りの方々に支えてもらえた４年間でしたし、自分一人ではここまで来られなかった」と語った。林は１８３センチ、８５キロの右腕で、最速１５２キロの力強い直球