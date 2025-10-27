◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）２３年エリザベス女王杯のブ覇者レイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ロードカナロア）は、今年に入って４戦してすべて４着以下。前走の新潟記念では６着と国内では初めて掲示板を外してしまった。宮田調教師は「（騎乗した）津村騎手が『見た目以上にかんでいた』と言っていたし、（昨秋から）マイルを使った影響があるのかもしれませ