明治安田J3リーグのツエーゲン金沢は26日、アウェイで福島と対戦し、6連勝となりました。これで、J2昇格プレーオフ圏内に浮上しました。J2昇格プレーオフ圏内の6位・奈良クラブとの勝ち点差が1のツエーゲン金沢。引き分け以上でプレーオフ圏内に浮上します。前半、同じくプレーオフ進出を目指す福島の猛攻撃に、ツエーゲンの守護神・山ノ井。好セーブを連発します。なんと