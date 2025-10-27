奄美市で、26日夜、駐車している車から金品を盗もうとした疑いで住所不定の38歳の男が現行犯逮捕されました。 男は当初、警察官を名乗り、被害者の近所の家を訪問していました。 窃盗未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは住所不定で本籍が大阪府の自称会社員の男(38)です。 奄美警察署によりますと、26日午後8時半前、奄美市内の住民から「意味不明なことを言う警察官を名乗る男が訪問してきた。今も自宅前にいる」と通報があり