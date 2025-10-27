27日早朝、佐賀県白石町の畑で、さや付きの大豆を盗んだとして自称56歳の男が逮捕されました。「おいしそうな大豆を見つけて食べたくなった」などと話しているということです。警察によりますと、27日午前5時20分ごろ、佐賀県白石町廿治（はたち）の畑で「大豆をビニール袋に入れて上着のポケットに入れている」と畑を管理している男性から110番通報がありました。駆けつけた警察官が畑の近くで男を発見し、盗んだことを認め