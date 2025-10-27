【SMBC日本シリーズ2025】第2戦ソフトバンク王会長が見出した佐々木麟太郎ドラ1指名の勝算…直メジャーと天秤、交渉可能日は来年6月ソフトバンク10−1阪神◇◇◇1-2で敗れた初戦のウップンを晴らすかのようにソフトバンク打線が爆発した。26日の日本シリーズ第2戦、「2番・中堅」の周東佑京がシリーズ新記録となる5打数5安打で塁上を賑わせば、前日はスタメンを外れた「6番・一塁」の山川穂高が二回までにダメ押