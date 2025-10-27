アジア株上昇、米中協議進展米対中100%関税事実上取り下げ上海株10年ぶり高値 東京時間11:02現在 香港ハンセン指数 26447.84（+287.69+1.10%） 中国上海総合指数 3982.66（+32.11+0.82%） 台湾加権指数 28061.98（+529.72+1.92%） 韓国総合株価指数 4030.25（+88.66+2.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 9052.10（+33.15+0.37%） アジア株は総じて上昇、米中協議進展を受け今週末の米中首