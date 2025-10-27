こちらは、ESO＝ヨーロッパ南天天文台の超大型望遠鏡（VLT）が観測した惑星状星雲「ESO 577-24」。おとめ座の方向、約1300光年先にあるこの星雲は、「PN A66 36」などの別名でも知られています。淡く広がったガスの殻を透かして無数の銀河が見えている様子は、まるで異界の星空のような光景です。【▲ ESOの超大型望遠鏡（VLT）が観測した惑星状星雲「ESO 577-24」（Credit: ESO）】惑星状星雲とは、超新星爆発を起こさない比較的