津田塾大学の構内で女子大学生の衣服を汚したとして逮捕された元職員の男が、別の学生の衣服も汚したとして再逮捕されました。【映像】連行される容疑者（実際の押収品も）津田塾大学の元職員・田辺佑介容疑者（43）は、6〜7月にかけて東京・小平市内の大学の構内で、女子大学生2人のハーフパンツを複数回にわたり汚した疑いがもたれています。警視庁によりますと、田辺容疑者は学生用のロッカーからハーフパンツを抜き取り