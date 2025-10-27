ブレーキング勝負で、54歳のベテランレーサーが若手を圧倒。時速100キロからぶつけてはいけない目標物の約30cm手前でピタリと止める神業が飛び出した。【映像】時速100kmから寸止め！“神業ブレーキ”の瞬間スーパーGT第7戦決勝を振り返った『笑って学べる!超GTぱーてぃ』では、特別企画「神わざチャレンジ」が実施され、レーサーたちが“チキチキ”ブレーキング対決に挑戦した。ルールはシンプル。時速100キロの助走から急ブ