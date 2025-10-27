気になる男性の本心が気になるという女性は少なくないでしょう。でも、どうすれば本心を推し量ることができるのでしょうか？そこで今回は本命の証拠と見ていい、男性が「心から愛する女性」にしか見せない言動を紹介します。用件がなくても話しかけてきたり連絡をしてきたりするとりあえず用件がなかったとしても、何かと話しかけてきてくれたり、連絡をしてきてくれたりするのは本命行動の可能性が高いと言えます。なぜなら、男性