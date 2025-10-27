日本サッカー協会(JFA)は26日、MF松窪真心が怪我のため日本女子代表(なでしこジャパン)の欧州遠征から離脱することを発表した。追加招集は行わない。松窪は24日のイタリア戦(△1-1)で先発出場するも、ハーフタイムで交代していた。日本は28日にスペインでノルウェーと対戦する。