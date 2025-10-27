朝晩の空気がひんやりしてくる秋。なんとなく体が重い、疲れが抜けにくいなど、不調を感じていませんか？実はそれ、“秋冷え”が影響しているかもしれません。体温が１℃下がると、基礎代謝が約10％も低下すると言われています。つまり、冷えは“太りやすい体”をつくる原因のひとつ。そこで今回は、代謝を底上げして秋太りを防ぐ【温活習慣】を紹介します。冷えが続くと、代謝が落ちて太りやすくなる冷えによって血管が収縮すると