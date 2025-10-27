男性は大好きな女性に対して言葉よりも行動で愛情を示すもの。ということは、男性の仕草や態度からあなたをどれだけ大切に思っているのかわかるでしょう。そこで今回は、男性が大好きな女性だけに「すること」を紹介します。いいことも悪いことも話してくれる男性は大好きな女性に対しては、いいことも悪いこともなんでも話してしまうもの。それは心を許している証拠であり、相手の女性のことを信頼していることの表れと言えます。