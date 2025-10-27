好きな男性の行動を日頃から観察してしまう女性は少なくないでしょう。そして、男性のちょっとした行動が、実は「あなたが好き」という証拠になっているケースも。そこで今回は、男性が無意識に出してしまう「本命サイン」を紹介します。あなたの恋愛事情に関心を示してくるあなたの恋愛状況へ関心を示してくるのは、本命サインの可能性が高いです。男性は「交際できるチャンスがあるか？」を確認したいという本能的な欲求を持って