「女は見た目じゃないよ」という人はよくいますが、確かに精神的に余裕のあるいい男性ほど、女性を見た目よりも中身で選ぶもの。今回は、男性が思う「きれいな女性」について解説していきます。｜気が合う男性は長く付き合っていく女性なら自分との相性の良さで選ぶもの。特に結婚を意識するなら、お互いを尊重し合えたり一緒にいる時間を楽しめたりできる関係でなければなりません。見た目が良くても、将来は老化していくもの。歳