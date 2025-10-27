「夕方になると脚がパンパン」「長時間の座り仕事で足首が重い」といった“むくみ脚”に悩む人におすすめなのが、椅子に座ったままできる簡単エクササイズ【ヒールレイズ】。ふくらはぎの「下腿三頭筋（かたいさんとうきん）」を動かすことで血流を促し、滞ったリンパを流してスッキリ美脚をめざせます。足首ラインの引き締めや脚の軽さを実感できる簡単エクササイズです。なぜ「ふくらはぎを動かす」とむくみが取れるの？ふくらは