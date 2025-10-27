「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日午前１１時現在で、キヤノン電子が「売り予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でキヤノン電は堅調。同社は前週末２４日に１～９月期連結決算を発表。売上高は７７１億９９００万円（前年同期比６．０％増）、純利益は４９億３００万円（同１３．１％減）だった。カメラ関連を中心に販売が堅調だった一方、利益面では為替の影響