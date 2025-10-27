「聞き上手な女性はモテる」と言われていますが、本当にモテる女性は“聞くだけ”で終わらないんです。男性を惹きつける人ほど、相手が気持ちよく話せる空気をつくりながら、自分の魅力も自然に伝えているもの。そこで今回は、そんなモテる女ほど実践できてる「会話テク」を紹介します。「リアクション＋ひとこと共感」で距離を縮めるモテる女性の会話は、ただの相槌で終わりません。「そうなんだ、私も前に似たことある！」のよう