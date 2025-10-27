[故障者情報]ヴァンフォーレ甲府は27日、DF佐藤恵介が左大腿二頭筋筋損傷で全治約6週間、DF井上樹が右大腿二頭筋筋損傷で全治約4週間と診断されたことを発表した。佐藤は今月11日に、井上は同22日に負傷したという。佐藤はここまでJ2で14試合に出場し、井上は同10試合に出場している。