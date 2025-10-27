[故障者情報]ギラヴァンツ北九州は27日、DF世良務が右膝外側半月板損傷で全治約6か月と診断されたことを発表した。クラブによると、世良は今月7日のトレーニングで負傷。高卒1年目の今季は天皇杯で2試合に出場していた。