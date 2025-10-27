認知症の方にみられるトイレに関する困りごとは、家族にとって日常生活のなかで負担を感じやすいものの一つです。排泄に関わる問題は衛生面だけでなく、本人の自尊心や生活の質に直結します。そのため、対応の仕方次第で本人の安心感や介護する方の負担感が大きく変わることがあります。 この記事では、認知症とトイレトラブルの関係、その背景にある原因、具体的な対処法、介助で意識したい点、さらに困ったときに頼れる相談先を