湘南ベルマーレは26日、J2降格が確定したことを受けて「湘南ベルマーレを応援してくださる全ての皆さまへ」と題した声明を発表した。湘南は同日のアビスパ福岡戦を0-1で落とし、今季の18位以下が確定。シーズン移行前の特別大会を挟んで来夏から2017年以来のJ2を戦うことになった。クラブは坂本紘司社長と大多和亮介副社長の名義で声明を発表し、「どんな時も変わらぬ情熱で応援し、スタジアムや画面越しから力強い声援を送