愛媛FCは26日、J3降格が確定したことを受けて「愛媛FCを応援してくださるすべての皆様へ」と題した声明を発表した。愛媛は同日のジュビロ磐田戦を1-3で落とし、今季の18位以下が確定。2023年のJ3優勝からJ2復帰2年目となっていたが再びJ3で戦うことになった。クラブは村上忠社長の名義で声明を発表し、「皆さまと歓びを分かち合ったJ3優勝からわずか2シーズン目で降格と相成りました事、クラブを支えてくださっているファン