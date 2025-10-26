最近、彼がよくあなたの名前を呼ぶようになったのが、気のせいじゃないかもしれません。実は“名前を呼ぶ頻度”には、相手への親近感や好意がそのまま表れているのです。そこで今回は、男性が本命女性だけに見せるリアル行動を紹介します。名前を呼ぶのは“特別扱い”のサイン会話のたびに「〇〇さんは〜」のように名前をつけて話すのは、距離を縮めたい証拠。名前を呼ぶ回数が多いほど相手に好意を持っている傾向があるのです。ま