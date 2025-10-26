気になる男性と良好な関係を築いてきたとしても、１つの言動ですべてが台無しになってしまうことも。そこで今回は、男性から嫌われてしまう「NGな言動」を紹介するので、十分に注意していきましょう。意中の男性と他の男性とを比較する意中の男性と良い関係を築いていたとしても、他の男性と比較するような言動は控えるべき。特に他の男性のことを持ち出して、意中の男性のことをディスることは決してやってはいけません。そもそも