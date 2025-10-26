恋愛初期のドキドキが落ち着いた頃、「なんか違う気がする」と感じたことはありませんか？これを「気のせいかも」とスルーしてしまうと、それがやがて大きなストレスや後悔に変わっていくこともあるのです。そこで今回は、そんな恋愛で見過ごしてはいけない“違和感サイン”を紹介します。価値観のズレデートの頻度、お金の使い方、将来の考え方。ちょっとしたズレを「どのカップルにもあること」と我慢していませんか？価値観の違