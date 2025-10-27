白血病の初期症状とは？メディカルドック監修医が解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「白血病の主な3つの症状」はご存知ですか？前兆となる初期症状も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：今村 英利（タイムルクリニック） 2009年新疆医科大学を卒業し、中国医師免許を取得。2019年に日本医師免許を