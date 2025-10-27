ProGrade Digital Inc.は、10月27日（月）にスタートした「Amazon スマイルSALE」に参加。メモリーカード、カードリーダー、ポータブルSSDなどを割引価格で販売している。 最大割引率は、CFexpressやSDXC UHS-IIの製品に見られる20％。microSDXC UHS-IIも全製品が20％引きになっている。ポータブルSSDの「PG10 Pro」もセールの対象だが、10月15日発表の「4TB V2」「8TB