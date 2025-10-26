太ももの贅肉がなかなか落ちないと悩んでいる人に試してほしいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【シザーズ】。仰向けの状態で脚を交互に動かすシンプルな動きで運動が苦手な人でも続けやすく、太もも・お腹・体幹を一度に刺激できます。続けるほど筋肉のバランスが整い、代謝アップにもつながるため、“痩せやすい体”をめざす人にぴったりです。太ももの贅肉が落ちにくいのはなぜ？年齢とともに太ももの筋肉が衰えてしまうもの