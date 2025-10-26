「付き合うまでは順調なのに、なぜか長続きしない」という恋を繰り返していませんか？実は男性目線だと“彼女としては最高”であっても、“一緒になる将来は考えられない”ということもあるんです。そこで今回は、男性が一度付き合うと“手放せなくなる女性”の特徴を紹介します。感情のアップダウンが少ない関係を長く続けるには“安心感”が大事。小さなことで不機嫌になったり、SNSで察してほしさを出したりすると、男性は「疲