AMDが画像生成AI「Nitro-E」を2025年10月24日にリリースしました。Nitro-Eはパラメーター数304M(3億400万)の軽量モデルで、トレーニングと画像生成処理の高速化を実現しています。Nitro-E: A 304M Diffusion Transformer Model for High Quality Image Generation - ROCm Blogshttps://rocm.blogs.amd.com/artificial-intelligence/nitro-e/README.htmlNitro-Eは「E-MMDiT」というアーキテクチャを採用しています。2022年に公開さ