27日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数989、値下がり銘柄数380と、値上がりが優勢だった。 個別ではインタートレード、ニッチツがストップ高。赤阪鐵工所は一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ、美樹工業、ソネック、松井建設、錢高組など92銘柄は年初来高値を更新。アストマックス、ＣＡＩＣＡＤＩＧＩＴＡＬ、ＰＬＡＮＴ、日本ギア工業、Ｓｐｅｅｅは値上がり率上位に買われた。