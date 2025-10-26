毎日連絡を取り合って、デートも重ねて、周りから見れば“ほぼ恋人”。それなのに、なぜか彼から「付き合おう」の一言がない…。そんな「曖昧な関係」に悩む女性は少なくないでしょう。そこで今回は、なかなか関係が前進しない恋の共通点を解説します。恋愛への温度差恋愛のスピード感は人それぞれ。特に恋愛経験が少ない男性や、過去の失敗を引きずっている人ほど「慎重モード」になりがちです。女性が“この関係どうするの？”と