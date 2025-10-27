27日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ15998271.4 43580 ２. 日経Ｄインバ 22250 142.05980 ３. 日経ブル２ 1298170.1 468.9 ４. 楽天Ｗブル 1248858.9 51660