写真提供：HZ VILLAGE Inc.中森明菜が、ファンクラブ限定還暦バースデー公演＜ALDEA Bar at Tokyo 2025＞のBlu-ray / DVDを2026年1月14日に発売することを発表した。◆中森明菜 動画本作は、2025年7月12日、13日、14日、15日＆16日に東京・丸の内「COTTON CLUB」にて5日間全9公演完全超満員で開催された中森明菜のファンクラブ限定イベント＜ALDEA Bar at Tokyo 2025＞より、記念すべき7月13日の還暦60歳バースデー公演を全曲収録