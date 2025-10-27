日本シリーズを観戦プロ野球、日本シリーズのソフトバンク―阪神戦（みずほPayPayドーム福岡）に現れた力士がネット上で反響。四股名にも注目が集まり、阪神ファンからは「もう、守護神のよう」「猛虎魂感じる」と話題を呼んだ。浴衣姿で佇んでいたのは朝阪神（序二段）。181cm・140kgの大柄な体格を際立たせ、球場をバックに記念の1枚に納まった。高砂部屋公式Xは「日本シリーズを観戦する朝阪神。三塁側より声援を送ります